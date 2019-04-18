Китайские сосиски в РФ оказались зараженные вирусом АЧС

Россия импортировала из Китая сосиски, зараженные вирусом африканской чумы.

Генетический материал вируса африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен в Забайкальском крае в сосисках, завезённых из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора, передает УНН.

По информации ведомства, партия заражённой продукции была поставлена в Россию в конце марта.

"Сосиски пытались провезти из неблагополучной по АЧС страны. Кроме того, товар не имел сопроводительных ветеринарных документов, свидетельствующих о происхождении и безопасности груза", — говорится в сообщении.

Продукция была изъята.

Россельхознадзор с августа 2015 по 2018 годы уничтожил 25,1 тысячи тонн санкционных продуктов.