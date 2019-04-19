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Лукашенко пообещал "мощнейший удар" в случае нападения на Беларусь

Лукашенко пообещал "мощнейший удар" в случае нападения на Беларусь
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Александр Лукашенко пригрозил мощнейшим народным ответом на попытки лишить Беларусь суверенитета.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республику невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов.

"Много сейчас болтовни, вот Беларусь куда-то включат, поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они (поколение граждан - ред.) уже родились в свободной и независимой Беларуси", - заявил А.Лукашенко в пятницу во время ежегодного Послания к белорусскому народу и парламенту.

Глава государства подчеркнул, что "тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь - президент, правительство или еще кто - они будут прокляты нашим белорусским народом".

"А кто посмеет сделать это силой - они получат мощнейший ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", - добавил он.

Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу

Ранее в пятницу в ходе оглашения Послания А.Лукашенко заявил, что республика не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета: "В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам. Неоднократно пережитый опыт разделения белорусского на

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Беларусь, Александр Лукашенко, Белорусы, Суверенитет Беларуси.
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