В Беларуси состоятся досрочные парламентские выборы

Лукашенко объявил о проведении досрочных парламентских выборов.

В Беларуси в этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу в послании к белорусскому народу и парламенту, сообщает БЕЛТА.

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки (в 2020 году - ред.). Избирательная кампания, как и всегда, пройдет спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", - сказал он.

Лукашенко отметил, что пока еще не определялся c датой парламентских выборов, но выразил мнение, что их можно было бы приурочить ко дню Октябрьской революции.

"Есть хороший праздник. 7 ноября - выходной день. По-моему, приемлемо. Давайте будем на эту дату приблизительно ориентироваться без всяких идеологических посылов", - добавил президент.

Отмечается, что срок нынешних полномочий у парламента и президента Беларуси заканчивается в один год - 2020-м. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в Беларуси сложилась практика, что выборы главы государства не сочетаются ни с какими другими.