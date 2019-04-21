Российскую подлодку "Борей" перевооружат на крылатые ракеты (Фото)

Российское Минобороны может получить атомную субмарину проекта 955 "Борей" несущую крылатые ракеты.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе, в Минобороны рассматривают вопрос создания на базе стратегической субмарины проекта 955 корабля другого класса, а именно — ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми). При этом такая субмарина утратит возможность выступать в качестве носителя баллистических ракет Р-30 "Булава".

"Военное ведомство рассматривает возможность создания еще двух "Бореев", но не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности. Если решение будет принято, то эти подлодки будут строиться по новому проекту "Борей-К" со сдачей заказчику после 2027 года", — отметил источник. Официального подтверждения этим данным нет.

Атомная субмарина проекта 955 "Борей" является единственным в мире ракетным подводным крейсером стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения, а также одной из двух подлодок четвертого поколения, находящихся в эксплуатации ВМФ РФ. Всего на вооружении флота три субмарины проекта 955: К-535 "Юрий Долгорукий", К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". Еще одна подводная лодка — К-549 "Князь Владимир" — на данный момент проходит испытания. Каждая из субмарин "Борей" несет шестнадцать твердотопливных баллистических ракет Р-30 "Булава". Сейчас лодка проекта 955 является одним из важнейших элементом российской ядерной триады.

Несмотря на успехи последних лет, данная ракета имеет не самую лучшую репутацию, что связано с большим числом неудачных пусков во время испытаний. Многие специалисты также считают ракету неудачной из-за относительно небольшой на фоне аналогов забрасываемой массы и, как следствие, гораздо более скромных стратегических возможностей. В свою очередь, защитники комплекса делают акцент на сокращении "активного участка" разгона ракеты, как на важном средстве защиты от противоракетной обороны. На данный момент Р-30 уже приняли на вооружение.

Создание на базе стратегической подлодки носителя крылатых ракет — не российское ноу-хау. Американский флот имеет в своем составе четыре стратегические субмарины класса Ohio, которые переделали в ПЛАРК: каждая из таких субмарин может нести до 154 крылатые ракет Tomahawk.

В мае прошлого года стало известно, что Россия в дополнение к уже строящимся атомным подводным лодкам проекта 955 "Борей" заложит еще шесть подлодок модификации "Борей-А".