Очередное ограбление: в Москве пропала картина Левитана

Из научной организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова" украли картину Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня".

В полицию Москвы поступило сообщение о пропаже картины Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, передает УНН.

"Да, действительно, руководитель научной организации "Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова" заявил в полицию о краже картины Левитана, которую, по словам заявителя, похитили мошенническим путем. Стоимость картины составляет более 2 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, по факту заявления проводится проверка, но уголовное дело вряд ли будет возбуждено, так как этот вопрос относится к области гражданско-правовых отношений.

Кроме того в агентстве добавили, что в настоящее время картина выставлена на аукционе. На сайте Литературного фонда она представлена как лот № 14 со стартовой ценой 1 рубль. Напомним, Таганский суд Москвы взял под стражу на два месяца подозреваемого в краже картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова.