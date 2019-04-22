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Понедельник, 22.04.2019

Опасное выступление: мужской хор в РФ упал прямо на сцене (Видео)

Мужской хор московского Музыкального академического художественного театра имени Константина Станиславского упал на сцене с высоты полутора метров. Об этом рассказал участник хора Свят в ролике, который опубликовал на YouTube-канале "КультПроСвят". 20 участников хора получили ссадины, ушибы и вывихи. Падение произошло вследствие обрушения станка, на котором располагались участники хора, во время репетиции. Гендиректор теара Станиславского Антон Гетьман попросил прощения за инцидент и отметил, что по поводу случившегося пройдет служебное расследование. Заведующий художественно-постановочной частью Семен Швидкий рассказал, что труппу забыли предупредить о запрете опираться о перила.
УНИАН
Фото: Скриншот
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