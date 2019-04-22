Беларусь ограничила транзит нефти из России

Белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны.

По словам заместителя председателя концерна Владимира Сизова, это связано с низким качеством сырья и рисками по ее переработке во время посевной кампании.

Вместе с тем, он пообещал выполнить обязательства по поставке иностранным контрагентам по мере исправления ситуации, пишет "Радио Свобода".

19 апреля в "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. По сообщению, содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения. Глава концерна Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь будет настаивать на компенсации расходов в размере десятков миллионов долларов.

В концерне отдельно отметили, что отбор образцов производился в присутствии представителя российской компании "Транснефть", и он признал наличие проблем.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин заявил, что ситуация с качеством должна нормализоваться в начале следующей недели. Ранее Россия ответила отказом на предложение Минска об увеличении тарифа на транзит нефти по территории Беларуси на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите.

Кроме того, Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки яблок и груш из Беларуси через поддельные фитосанитарные сертификаты, а также раскритиковал Минск за то, что в Россию продолжают поступать продукты из Европы, попавшие под продовольственное эмбарго.

В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил действия официальной Москвы с введением санкций, заявив, что "там уже обнаглели настолько, что начинают выкручивать руки". Как контрмеру Лукашенко призвал правительство остановить транзит российского газа по нефтепроводу "Дружба", поскольку тот давно требует ремонта.

В свою очередь, в "Транснефти" заверили, что состояние нефтепровода удовлетворительное и не требует аварийной остановки, одновременно выразив готовность помочь белорусским коллегам в ремонте.