Скачать
Среда, 24.04.2019
Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
Советник Зеленского: Я бы не советовал президенту встречаться с Путиным один на один
Генсек НАТО пригласил Зеленского посетить штаб Альянса
Генсек НАТО пригласил Зеленского посетить штаб Альянса
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Стерлинг предложил, как бороться с расизмом на трибунах
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)
Будущее наступило: Пилоты джетпаков готовятся к гонкам (Видео)

Альтернатива российской нефти: Азербайджан готов помочь Беларуси

Альтернатива российской нефти: Азербайджан готов помочь Беларуси
06:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

По заявлению посла Азербайджана, Баку сможет помочь Минску с поставками нефти.

Азербайджан будет готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти, сообщил посол республики в Минске Латиф Гандилов.

Отвечая государственному агентству БелТА на вопрос о возможности поставок нефти из Азербайджана в Беларусь, посол отметил, что не видит для этого каких-либо препятствий.

"В трудные времена наши народы всегда друг другу помогали, и это нас объединяет. Мы всегда подставляем друг другу плечо. Если будет необходимость, Азербайджан с честью исполнит свой братский долг. Нет никаких сомнений, что главы государств найдут общий язык по этому вопросу", - сказал он.

Вместе с тем, считает посол, необходимо учитывать сложность транспортировки нефти из Азербайджана в Беларусь и искать наиболее оптимальные способы, которые не приведут к сильному удорожанию энергоресурсов.

"Здесь нет никаких других вопросов, кроме маршрутов транспортировки, что очень влияет на стоимость транспортируемой нефти", - подчеркнул Л.Гандилов.

Российская некачественная нефть уже на территории ЕС и Украины
Российская некачественная нефть уже на территории ЕС и УкраиныЧитать полностью

Он предположил, что поставки возможны через порты Черного моря.

Посол также отметил большой потенциал торгово-экономического сотрудничества двух стран: "Беларусь находится в центре Европы. Значит, для нас открывается европейский рынок. Азербайджан находится на переднем крае Востока, открывая рынок Ближнего Востока для Беларуси".

Как сообщалось, Беларусь планирует до конца 2019 года начать импорт нефти, альтернативной российской. Поставки могут осуществляться через порты Балтии и Украины. Белорусские НПЗ готовы перерабатывать 18 сортов нефти, поставляемой из Азербайджана, Саудовской Аравии и Нигерии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Беларусь, Азербайджан, Латиф Гандилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардеп Писаренко получил подписные листы для сбора подписей об отстранении Парубия
02 Определены даты слушаний иска Украины к РФ в международном трибунале
03 "Мы просто повеселились": первая постельная сцена Мэйси Уильямс в "Игре престолов"
04 В Париже масштабный пожар на территории Версаля
05 У Порошенко озвучили планы на будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Теракты в Шри-Ланке: Президент уволил глав всех спецслужб
Теракты в Шри-Ланке: Президент уволил глав всех спецслужб
Российское дело: Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Манафорта доставили в тюрьму строгого режима
Тепло до +24°: синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Синоптики рассказали, какой будет Страстная неделя
Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав
Укрепляем иммунитет: топ лекарственных трав
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь