В РФ впервые применили статью о неуважении к власти

Российский суд впервые оштрафовал гражданина РФ за неуважение к власти.

В России Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Малая Вишера, что стало первым случаем применения статьи о неуважении в органам власти в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальній сайт ведомства.

"Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера разместил в сети интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ", - говорится в сообщении суда.

Обвиняемый, судя по материалам СМИ, разместил в социальной сети "Вконтакте" запись "Путин - сказочный (матерное слово)" и графическое изображение президента России.