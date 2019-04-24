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В РФ впервые применили статью о неуважении к власти

В РФ впервые применили статью о неуважении к власти
14:12 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Российский суд впервые оштрафовал гражданина РФ за неуважение к власти.

В России Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Малая Вишера, что стало первым случаем применения статьи о неуважении в органам власти в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальній сайт ведомства.

"Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера разместил в сети интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ", - говорится в сообщении суда.

Обвиняемый, судя по материалам СМИ, разместил в социальной сети "Вконтакте" запись "Путин - сказочный (матерное слово)" и графическое изображение президента России.

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Суд, РФ, Чудовский районный суд, Неуважение к власти.
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