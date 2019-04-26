Ким Чен Ын сократил визит в Россию

Ким Чен Ын сократил культурную программу во Владивостоке и покинул Россию раньше, чем ожидалось.

Лидер КНДР Ким Чен Ын уедет из Владивостока в 15:00 по местному времени (8:00 по киевскому времени).

Как утверждает источник «Интерфакса», изначально отъезд северокорейского лидера был запланирован на 22:00.

По словам собеседника агентства, культурную программу Ким Чен Ына сократили по неизвестным причинам.

Лидер Северной Кореи приехал в Россию 24 апреля на переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Их встреча состоялась 25 апреля. Около двух часов они общались тет-а-тет, после чего переговоры почти час продолжались в расширенном формате.

Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию с его вступления в должность в 2011 году.