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Президенты РФ и Беларуси обсуждали некачественную российскую нефть

Президенты РФ и Беларуси обсуждали некачественную российскую нефть
14:02 Сегодня Телеграф

По итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко вопросы некачественной нефти могут быть урегулированы исходя из заверений лидера РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ, сообщила журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Наталья Кочанова сказала, что после возвращения из Китая Александр Лукашенко провел с ней встречу.

"Мы обсуждали вопросы поставки некачественной нефти на наши НПЗ. Вчера Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений Президента России", - сказала глава Администрации Президента Беларуси.

Сегодня на "Нафтане" будут рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов предприятия.

Напоминаем, АО "Укртранснафта" поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Такое решение компания приняла, в частности, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

Первые сообщения о некачественной нефть из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим". 

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Нефть, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Некачественная нефть.
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