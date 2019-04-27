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Путин задумался об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ для всех украинцев

Путин задумался об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ для всех украинцев
14:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Путин хочет упростить выдачу российских паспортов всем гражданам Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин.

По его словам, все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, несмотря на решение предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке жителям оккупированного Донбасса.

"По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет - все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение - все будет исполнено. Здесь нет никаких сомнений", - убеждает Путин.

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Как сообщалось ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". В связи с этим решением президент Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра санкционного режима в июне.

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Россия, Владимир Путин, Паспорта РФ.
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