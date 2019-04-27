Путин задумался об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ для всех украинцев

Путин хочет упростить выдачу российских паспортов всем гражданам Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия может начать предоставлять в упрощенном порядке свое гражданство всем гражданам Украины, а не только оккупированных территорий Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал Путин.

По его словам, все социальные обязательства перед россиянами будут выполнены, несмотря на решение предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке жителям оккупированного Донбасса.

"По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет - все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение - все будет исполнено. Здесь нет никаких сомнений", - убеждает Путин.

Как сообщалось ранее, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права". В связи с этим решением президент Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра санкционного режима в июне.