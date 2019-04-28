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Воскресенье, 28.04.2019

Жириновский заявил, что Киеву должна остаться треть Украины (Видео)

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Киеву должна остаться треть Украины, остальные территории должны принадлежать РФ. Об этом Жириновский говорил, разрезая торт в виде Украины, который ему презентовала ведущая телеканала “Россия” Ольга Скабеева. Видео с российским политиком опубликовали в соцсети Twitter. “Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье — все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел — Киев, Подол, что-то ещё. Идеальный вариант, чтоб они не обижались — мы оставляем Украине 1/3, с движением на запад. Остальное — это Юго-Восточная Россия, Малороссия и Новороссия. А здесь пускай будет називаться Галиция — это я оставляю им”, — говорит Жириновский на видео.
УНН
Фото: Скриншот
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Видео, Владимир Жириновский, Ольга Скабеева, Торт в виде Украины, Раздел территории Украины.
15:46 Сегодня Телеграф
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