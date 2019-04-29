Президент Туркменистана спел рэп в честь своего коня (Видео)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь Национального дня ахалтекинского скакуна зачитал рэп. Об этом сообщают "Хроники Туркменистана". Трек посвящен коню президента по кличке Роваче. Автором музыки стал внук Бердымухамедова Керимгулы. Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в декабре 2006 года после скоропостижной смерти предыдущего лидера страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), который был президентом Туркменистана с 1991 года. В 2012 году он переизбрался на второй срок, получив более 97% голосов избирателей, в 2017 - на третий, набрав 97,69% голосов. Это не первое подобное выступление Бердымухамедова - ранее он со своим внуком зачитали рэп про пользу спорта.