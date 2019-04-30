В США опубликовали доклад о росте количества политических репрессий в РФ

В докладе США отмечается, что количество политзаключенных в России превысило 230.

В США обнародовали доклад о растущих политических репрессиях в России, который подготовила юридическая фирма Perseus Strategies при поддержке российского Правозащитного центра "Мемориал". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как говорится в докладе, количество политических заключенных в России превысило 230, а власть президента Владимира Путина прибегает к "все более широкому набору законов, специально разработанных для криминализации актов повседневной жизни".

Среди отдельных российских политзаключенных, упомянутых в отчете, есть и украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с терроризмом, в ходе процесса, который правозащитники назвали абсурдным и политически мотивированным.

Политические оппоненты власти, активисты гражданского общества и журналисты находятся под особым риском - так же, как и украинские активисты, религиозные и национальные меньшинства, ЛГБТ-активисты, - всем им в России грозит потенциальное преследование по законам, "дает правоохранительным органам возможность арестовать, задерживать и сажать любого по их желанию", говорится в документе.

"Целенаправленных усилий в целях наказать в более широком плане должностных лиц, ответственных за преследование политзаключенных, еще не было. Это должно измениться. Если для этих чиновников не наступит серьезных последствий, Кремль и дальше будет считать, что может действовать с полной безнаказанностью", - заявляют авторы доклада "Политические заключенные Кремля: продвижение политической повестки дня путем подавления инакомыслия".

С 2012 года в уголовный и административный кодексы в России добавили целый ряд новых преступлений и правонарушений, говорится в документе, среди которых: массовое одновременное присутствие в общественном месте, что вызывает нарушение общественного порядка; преступную клевету; незаконное получение государственной тайны; оскорбление религиозных чувств верующих; пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних; публичные призывы к нарушению территориальной целостности России; сознательное распространение ложной информации о действиях СССР во время Второй мировой войны; публичное осквернение символов российской воинской славы; распространение информации о военных или мемориальных памятных датах, которые содержат неуважение к обществу.

Особое внимание в докладе уделено двум законам - об "иностранных агентах" в 2012 году, что требует от российских организаций специальной регистрации в Министерстве юстиции и специальных обязанностей, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются не определенной конкретно "политической деятельностью", и о "нежелательных организациях" 2015 года, который дает право Генеральной прокуратуре определять организации как "нежелательные" и закрывать их деятельность, если эта деятельность будет расценена как угрожающая "обороне, безопасности или конституционному строю Росии ".

Российский "Мемориал", который приложил усилия для создания отчета, сам испытывает в последние годы все большее давление со стороны российских властей и правоохранителей, некоторые его подразделения были признаны "иностранными агентами", а несколько региональных руководителей осуждены по обвинениям, что, по словам правозащитников, были сомнительными и политически мотивированными. 25 апреля российское государственное телевидение устроило новое нападение на эту группу, обвинив ее в "измене России" из-за того, что она подняла тему репрессий и "промывания мозгов" российским детям.