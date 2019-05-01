Путин уволил посла России в Беларуси

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности посла в Беларуси Михаила Бабича, который был назначен на должность 24 августа 2018 года.

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси. Новым руководителем российской дипмиссии в Минске назначили Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщает ВВС Украина.

Как говорится в сообщении, у Бабича не сложились отношения с белорусскими властями. Отношения двух стран в последние годы обострились из-за нефти, газа и реэкспорта продуктов. В 2016 году российская сторона просила согласовать назначение господина Бабича послом в Украине. И Киев не дал на это согласия.

Путин назначил Бабича новым послом в Беларуси 24 августа 2018 года. То есть новый руководитель дипмиссии не пробыл в этой должности и года. УБабича репутация непостоянного чиновника. Он не задержался на посту премьера Чечни, а также на посту руководителя Московской и Ивановской областей.

Эксперты говорили, что командирование Бабича в Минск в прошлом году могло означать желание Кремля усилить давление на несгибаемого президента Александра Лукашенко. Бабич с первых дней на этой должности занял жесткую линию, в частности, в экономических вопросах. Белорусский МИД заявил, что этот посол России разрушает отношения между двумя странами.

Вместо Бабича теперь послом в Минск отправили члена Совета Федерации Дмитрия Мезенцева. Указ о его назначении уже подписан.

В 2016 году, после того, как с должности посла РФ в Украине освободили Михаила Зурабова, российская сторона предложила на эту должность Михаила Бабича. Однако из-за обостренных отношений между странами, вызванных аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе, Киев этот агреман так и не дал. Министерство иностранных дел Украины заявило, что назначение нового посла России в Украине снято с повестки дня, и до освобождения оккупированных территорий, рассматриваться не будет. Таким образом уже три года в Украине нет российского посла, так же как в России с 2015 года нет украинского. И несмотря на постоянные дискуссии, дипломатические отношения между двумя странами не разорваны. Украинская власть постоянно подчеркивает, что эти контакты важны в контексте переговоров об освобождении заложников и защиты интересов украинцев, находящихся в России.