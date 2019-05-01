В российских городах на Первомай задерживают протестующих

Российские силовики подавили протестные мероприятия на первомайских праздниках.

На первомайских акциях в России задержали более ста человек.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на правозащитный портал «ОВД-Инфо».

Более половины задержаний пришлось на Санкт-Петербург, где сотрудники Росгвардии разогнали колонну участников шествия «Свободному Петербургу – свободные выборы!». В отделения полиции города доставили более шестидесяти человек.

В Махачкале, Новгороде и Курске сегодня задержали участников молодежного шествия Монстрация. Позднее стало известно, что в столице Дагестана также задержана организатор этой акции Раисат Сиражудинова. Мероприятие в Махачкале власти республики не согласовали, сославшись на некую террористическую угрозу.

Задержания на акциях 1 мая также прошли в Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске и Сыктывкаре.4

Напомним, в центре Запорожья более полусотни жителей с красными знаменами под руководством лидеров запорожских коммунистов отметили Первомай на несанкционированном митинге, а также призвали горожан принять участие в шествии Полка Победы 9 мая.

В Париже на первомайских демонстрациях произошли короткие столкновения между полицией и митингующими.