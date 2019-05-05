Постпред РФ не исключил выхода России из Совета Европы

Российский дипломат не исключил выхода России из Совета Европы и конвенции по правам человека.

Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил выхода РФ из состава организации и Европейской конвенции по правам человека.

Об этом постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский заявил в интервью агентству "РИА Новости", отвечая на вопрос, рассматривает ли РФ варианты выхода из Совета Европы и конвенции в случае отсутствия компромисса по вопросу санкций против российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на европейском континенте", - сказал Солтановский.

Как сообщалось ранее, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов за аннексию Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

С января 2018 года продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.