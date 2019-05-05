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Спасательные работы на Эльбрусе завершены, тело альпиниста спустили в долину Азау

Спасательные работы на Эльбрусе завершены, тело альпиниста спустили в долину Азау
18:23 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНН Фото: Твиттер

Тело украинского альпиниста спустили с Эльбруса.

Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Тело погибшего альпиниста, являющегося вероятно гражданином Украины, спущено с горы.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию МЧС РФ.

"По состоянию на 14:30 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели МЧС спустили тело альпиниста на поляну Азау и передали оперативно-следственной группе ОМВД России по Эльбрусскому району. Для эвакуации альпиниста выдвигались спасатели Эльбрусского ВПСО (вертолетный поисково-спасательный отряд - ред.), СКРПСО (поисково-спасательный отряд - ред.) МЧС России в количестве 14 человек и 2 единиц техники", - сообщает МЧС РФ.

На Эльбрусе погиб украинский турист

Ранее сообщалось, что альпинист потерял сознание и по всей вероятности умер на горе Эльбрус.

Российские спасатели предполагают, что погибший, является гражданином Украины.

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Россия, МЧС, Эльбрус, Альпинист.
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