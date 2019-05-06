В результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево погибли 41 человек

Причиной пожара на самолете SSJ-100 стал удар об землю.

Количество погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" возросло до 41 человека. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на данные следствия.

Всего на борту лайнера, который следовал из Москвы в Мураманск, находились 78 человек - включая членов экипажа.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5 мая 2019 г.

По предварительным данным, причиной пожара на самолете SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево" стал удар об землю, из-за чего сломалась задняя стойка шасси.