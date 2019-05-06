Основная версия крушения SSJ-100 в Шереметьево - удар молнии

Пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния.

Лайнеру SSJ-100, который разбился при посадке в Москве, пришлось вернуться в Шереметьево из-за того, что в него ударила молния. Об этом сообщает российское агентство РБК.

“По предварительным данным, в самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, ударила молния, в результате чего на воздушном судне временно перестала работать радиосвязь, и лайнер пришлось вернуть в Шереметьево, сообщил РБК источник, знакомый с расследованием, и подтвердил собеседник в авиационных властях”, - отмечается в сообщении.

В результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" погиб 41 человек.