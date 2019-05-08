Россия обвинила США в выходе Ирана из ядерного соглашения

В РФ назвали прекращение выполнения ядерного соглашения Ираном результатом "безответственного поведения США".

Россия поддерживает ядерное соглашение с Ираном и не видит ему альтернативы, а поэтому продолжит контакты для его сохранения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

"Безусловно, российские дипломаты продолжат обсуждать эту тему в том числе с европейскими партнерами, чтобы работать над поддержанием дальнейшей жизнеспособности этого документа", - сказал Песков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение Тегерана о прекращении выполнения им отдельных пунктов было принято "из-за безответственного поведения США, которые отказались от своих обязательств, закрепленных СБ ООН в соответствующей резолюции".

Напомним, Иран сегодня объявил, что на 60 дней прекращает соблюдать обязательства по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Год назад из ядерного соглашения вышли Соединенные Штаты и Тегеран заявляет, что после этого Вашингтон "неоднократно вводил односторонние и незаконные санкции".

Ранее сообщалось, что Европа может вновь ввести санкции против Ирана, если Тегеран откажется даже от части ядерного соглашения.