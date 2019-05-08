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РФ предоставит Польше обломки Ту-154 Качиньского

РФ предоставит Польше обломки Ту-154 Качиньского
22:24 Ср, 8 Май 2019 Телеграф Укринформ

Россия согласилась открыть Польше доступ к фрагментам Ту-154 президента Леха Качиньского.

Российское следствие одобрило поступивший от Польши запрос на осмотр обломков президентского самолета польского президента Леха Качиньского, доступ к фрагментам откроют в конце мая.

Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

"В конце марта этого года Следком РФ одобрил поступивший от компетентных органов Республики Польша запрос на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М. Согласно достигнутой договоренности, в конце мая текущего года сотрудники СК России откроют для польских представителей доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам "Ту-154М", хранящимся в Смоленске на аэродроме Смоленск (Северный)", - говорится в сообщении.

При этом обломки Ту-154М продолжают носить статус вещдоков, расследование на сегодняшний день не завершено.

Как сообщалось, 10 апреля 2010 года неподалеку российского Смоленска во время посадки на военном аэродроме "Смоленск-Северный" потерпел катастрофу самолет Ту-154, на котором польская государственная делегация направлялась в Катынь для участия в мемориальных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрелов НКВД польских военных в 1940 году. В катастрофе погибли все 96 человек, находившихся на борту самолета, в том числе и президентская чета - Лех и Мария Качиньские, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши.

Председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы недалеко от Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин катастрофы президентского Ту-154М о том, что на борту самолета произошли взрывы.

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Все по теме:

Польша, РФ, СК РФ, Смоленск, Смоленская катастрофа, Лех Качиньский.
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