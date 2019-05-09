Суды в РФ рассмотрят продление ареста крымскотатарским активистам

13 и 14 мая в судах пройдут заседания по продлению меры пресечения 23 крымскотатарским активистам.

В судах Ростовской области РФ 13 и 14 мая пройдут заседания по продлению меры пресечения 23 крымскотатарским активистам, которые были задержаны во время массовых обысков в аннексированном Крыму 27 марта по "делу Хизб ут-Тахрир".Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Отмечается, что 13 мая судебные заседания пройдут в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону и Таганрогском городском суде в отношении Ремзи Бекирова, Ризы Изетова, Руслана Сулейманова, Шабана Умерова, Сейрана Муртаза, Энвера Аметова, Меджита Абдурахманова, Рустема Сейтхалиева.

В Шахтинском городском суде, Октябрьском и Кировском районных судах Ростова-на-Дону 14 мая суды пройдут в отношении Алима Каримова, Яшара Муединова, Тофика Абдулгазиева, Изета Абдуллаева, Джемаля Гафарова, Эрфана Османова, Асана Яникова, Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадыров, Сервера Газиева, Сейтвели Сейтабдиева, Рустема Шейхилиева, Биляла Адилова, Фархата Базарова, Акима Бекирова.