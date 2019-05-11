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Лукашенко о "грязной" нефти из РФ: Мы огромные деньги потеряли

Лукашенко о "грязной" нефти из РФ: Мы огромные деньги потеряли
17:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Лукашенко подсчитал потери Беларуси от "грязной" нефти из России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил потери страны от поставки "грязной" нефти из России в сотни миллионов долларов.

Об этом сообщило 11 мая белорусское информационное агентство "Белта".

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит – мы огромные деньги потеряли", – заявил Лукашенко 11 мая в Минске.

Он добавил, что окончательную сумму убытков можно будет установить после оценки повреждений оборудования на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Лукашенко выразил убеждение, что Россия не будет оспаривать сумму, которую определят специалисты, и компенсирует убытки. Он сослался на слова президента России Владимира Путина, который ранее признал, что поставки некачественной нефти нанесли России ущерб, в том числе имиджевый.

"Укртранснафта" возобновила поставки нефти в ЕС по нефтепроводу "Дружба"

О поставках некондиционной нефти из России белорусская компания "Белнефтехим" заявила 19 апреля. Были прекращены поставки нефти, ее транзит и поставки нефтепродуктов в Украину и страны Центральной Европы. Министерство энергетики России признало, что нефть была загрязнена дихлорэтаном.

Общий объем "грязной" нефти составляет до 5 млн тонн.

Российская компания "Транснефть" заявила, что загрязнение стало результатом умышленных действий. Возбуждено уголовное дело, задержаны 4 человека, это руководители компаний, которые, как утверждается, сливали загрязненное топливо в трубопровод на одном из узлов в Самарской области. В начале мая поставки нефти в Беларусь возобновилось, однако о возобновлении транзита пока не объявляли.

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Россия, Нефть, Беларусь, Александр Лукашенко.
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