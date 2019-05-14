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Суд РФ продлил арест журналисту-фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"

Суд РФ продлил арест журналисту-фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Ремзи Бекиров останется в следственном изоляторе Ростова-на-Дону до 15 августа.

Судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону продлил на три месяца меру пресечения - содержание под стражей - фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", гражданскому журналисту из аннексированного Крыма Ремзи Бекирову. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на активистов, которые присутствовали на судебном заседании.

Как заявила сторона обвинения, следствие имеет "обоснованные подозрения", что, оказавшись на свободе, Бекиров, якобы, начнет угрожать свидетелям и уничтожать доказательства по делу.

Адвокат Бекирова Эдем Семедляев просил суд назначить подзащитному домашний арест по месту жительства - в крымском поселке Строгановка, поскольку Бекиров - гражданин Украины и политзаключенный.

Сам Бекиров заявил, что воспринимает свое содержание в изоляторе Ростова-на-Дону как "депортацию".

На заседании присутствовал украинский консул Сергей Вдовиченко.

Как сообщалось, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымскотатарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски.

29 марта арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов, в том числе Ремзи Бекирова, вывезли в Россию.

В апреле представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов «Крымской солидарности». Однако в МИД РФ России заявили, что призывы представителя ОБСЕ освободить арестованных активистов и журналистов вызывают «непонимание».

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Все по теме:

Суд, РФ, Суд РФ, Ремзи Бекиров, Журналист-фигурант "дела Хизб ут-Тахрир".
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