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В своем стиле: Жириновский отреагировал на инаугурацию Зеленского

В своем стиле: Жириновский отреагировал на инаугурацию Зеленского
16:11 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН

Жириновский считает, что Россия должна вместо поздравления Зеленскому создать временное правительство на оккупированном Донбассе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна вместо поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с инаугурацией создать временное правительство на оккупированном Донбассе во главе с бежавшим в Россию экс-премьер-министром Николаем Азаровым.

Об этом он написал в своём телеграмм-канале.

"Зеленский объявил о роспуске Рады, но нужно еще было арестовать депутатов, которые делали ему замечания о русском языке", - считает Жириновский.

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"Президент Путин правильно сделал, что не поздравил Зеленского. Мы вообще не должны признавать выборы в Украине, ЛДПР такой проект постановления в Госдуму уже внесла. Вместо этого мы должны создать временное правительство Украины на территории Донецка и Луганска во главе с Николаем Азаровым и распространить упрощенный порядок выдачи паспортов России не только на жителей Л/ДНР, но и всех украинцев", - заявил лидер ЛДПР.

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Россия, Инаугурация, ЛДПР, Владимир Жириновский, Владимир Зеленский.
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