Рост экономики РФ в прогнозе МВФ установлен на уровне 1,4%

Миссия МВФ в РФ опубликовала прогноз роста экономики страны в 2019 году.

По итогам работы оценочной миссии Международного валютного фонда в Российской Федерации установлен прогноз роста экономики страны в течение 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба миссии Фонда.

Находящаяся в РФ с 14 по 24 мая оценочная миссия МВФ прогнозирует рост экономики страны на уровне 1,4% в 2019 года - на аналогичном показателе за последние три года.

По оценкам Фонда, международная поддержка российской экономики будет очень ограниченной в связи с санкциями, политической и торговой неопределенностью, низкими ценами на нефть, что заменило благоприятные внешние условия, которые наблюдались во 2000-х годах и вызывали стремительный ее рост.

Миссия МВФ подчеркивает необходимость российской власти сосредоточиться на внутренних реформах для улучшения потенциала роста экономики.