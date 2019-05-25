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Посол объяснил российское военное присутствие в Венесуэле

Посол объяснил российское военное присутствие в Венесуэле
07:55 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Режим Мадуро пребывает в тревожном состоянии после заявлений США о применении силы.

Российские войска в Венесуэле помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к "угрозе применения силы" со стороны США.

Об этом заявил посол РФ в Каракасе Владимир Заемский агентству AFP.

"Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны", - заявил российский посол.

"В этих условиях они должны быть уверены, что оружие у них в рабочем состоянии", - сказал он.

По словам Заемского, российские военные эксперты консультируют венесуэльцев в вопросах "поддержания боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать".

По его словам, им по закону разрешено находиться там в соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами в 2001 году.

Заемский сказал, что он, тем не менее, верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством "диалога и поиска компромисса".

По его словам, Москва приветствует посреднические усилия, предпринимаемые Норвегией, куда и режим Мадуро, и оппозиция направили делегации.

"Очень хорошо, что эти переговоры проходят", - сказал Заемский.

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США, РФ, Венесуэла, Николас Мадуро.
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