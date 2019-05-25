Опрос: Рейтинг доверия россиян к Путину упал до рекордно низкого уровня

Согласно результатам опроса, "решение важных государственных вопросов доверили бы" Путину 31,7 процента опрошенных.

Доверие россиян к президенту страны Владимиру Путину достигло рекордно низкого уровня.

Об этом пишет DW, ссылаясь на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 24 мая. Индекс доверия к Путину за последний год упал с 45 до 25 процентов. Согласно результатам опроса, "решение важных государственных вопросов доверили бы" Путину 31,7 процента опрошенных.

Как утверждают российские СМИ, этот показатель стал минимальным с 2006 года, когда Центр начал публиковать на своем сайте данные опросов.

В марте 2015 года, когда рейтинг доверия к Путину поднялся до 65 процентов, гендиректор социологического центра Валерий Федоров говорил, что самый низкий показатель - 45% - был достигнут в марте 2005 года.

В мае 2018 года утвердительно на вопрос о доверии Путину "решения важных государственных вопросов" ответили 47,4 процента респондентов. С тех пор рейтинг доверия президенту с небольшими колебаниями постепенно снижался. В то же время на вопрос о недоверии Путину утвердительно ответили только 6,6 процента опрошенных. Этот показатель в мае 2018 года был равен 2,3 процента и с некоторыми колебаниями постепенно рос.