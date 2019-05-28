В РФ возмутились задержанием российского дипломата в Косово

МИД РФ назвал провокацией задержание российского дипломата в Косово.

Министерство иностранных дел России возмутилось из-за задержания российского сотрудника миссии ООН в Косове.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, сообщает "Европейская правда".

"Задержание проведено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки", - говорится в комментарии.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство обратилось к миссии ООН в Косове с требованием предоставить исчерпывающую информацию относительно ареста Михаила Краснощекова и предпринять максимальные усилия для его немедленного освобождения.

Как сообщалось, на севере Косова на территории четырех преимущественно населенных сербами муниципалитетов задержано более двух десятков сербов и боснийцев по подозрению в организованной преступности и коррупции.

Президент Косова Хашим Тачи подтвердил также задержание россиянина. По его словам, сотрудник миссии ООН прикрывался своим дипломатическим статусом, чтобы помешать действиям полиции.