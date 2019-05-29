Назарбаев наградил Путина, Лукашенко и Жээнбекова орденами

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил орденами президента России Владимира Путина, президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Бывший президент и действующий председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил ордена "Первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева" трем президентам соседних стран.

Об этом сообщает в среду Радио Свобода.

В частности, орден получил президент России Владимир Путин. По словам Назарбаева, российский президент сделал особый вклад в "углубление и расширение сотрудничества" двух стран.

"Мы втроем - вы, я и Лукашенко - пять лет назад здесь подписали и создали этот союз (Евразийский экономический союз, ЕАЭС - ред.)", - заявил Назарбаев во время вручения медали Путину.

Назарбаев также вручил орден своего имени президенту Беларуси Александру Лукашенко и президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

Указ о награждении президентов государственными наградами Казахстана подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Награды были выданы в честь пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

В Нур-Султане (бывшая Астана) 29 мая состоится саммит ЕАЭС. Ранее российская газета "Коммерсант" писала, что Назарбаева могут назначить почетным председателем союза.