В России в аэропорту экстренно сел самолет

Пассажирский самолет Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за неисправности системы пожаротушения.

Сработавший датчик пожаротушения стал причиной вынужденной посадки самолета А320 в Шереметьево.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник.

Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет. Для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" произошла авиакатастрофа SSJ100, который выполнял рейс Москва – Мурманск. Самолет запросил возвращение в Шереметьево после попадания молнии, из-за которого произошел сбой электроники. Экипаж принял решение сажать самолет с полными топливными баками. При посадке самолет загорелся.

В результате пожара, по последним данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

6 мая следственные действия в аэропорту завершили, данные "черных ящиков" изучат.

Позже стало известно, что российское следствие рассматривает ошибку пилотов как приоритетную версию катастрофы самолета SSJ 100 "Аэрофлота" в "Шереметьево".