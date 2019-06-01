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В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымскотатарских активисток

В Москве прошли одиночные пикеты в поддержку крымскотатарских активисток
03:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

В поддержку крымскотатарских активисток прошли одиночные пикеты на улицах Москвы.

В Москве 31 мая прошли одиночные пикеты в поддержку крымскотатарских активисток Лутфие Зудиевой и Мумине Салиевой.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Facebook одной из участниц акции, российской активистки Веры Лаврешиной.

Активисты держали плакаты с надписями на английском: "#Лутфие #Мумине" и "Я стою в знак солидарности с крымскотатарским народом".

По ее словам, во время акции к активистам присоединился молодой человек, который катался на скейтборде поблизости. Лаврешина написала, что он "сказал, что он крымчанин, что он за свободу крымскотатарского народа и категорически против войн и оккупаций. Крым будет свободным!"

Напоминаем, Киевский райсуд Симферополя 31 мая признал крымскотатарскую активистку, супругу фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Мумине Салиеву виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 1000 рублей.

На улицы Москвы вышли активисты в поддержку крымских татар (Фото)

30 мая российские силовики задержали двоих крымскотатарских активисток: правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву, а также жену фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумине Салиеву. Позднее их отпустили, открыв административные дела по ст. 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики.

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Москва, Пикет, РФ, Лутфие Зудиева, Мумине Салиева.
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