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Взрыв на оборонном заводе в РФ: в Минздраве уточнили число пострадавших

Взрыв на оборонном заводе в РФ: в Минздраве уточнили число пострадавших
07:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Минздрав России сообщает, что после взрыва в цехе по производству тротила на заводе Кристалл в городе Дзержинске Нижегородской области за медицинской помощью обратилось 85 человек.

В российском Дзержинске в результате взрывов в тротиловом цеху на заводе боеприпасов "Кристалл" 1 июня за медицинской помощью обратились 85 человек.

Об этом говорится в сообщении Минздрава России.

По последним данным, среди пострадавших 39 работников завода, ещё 46 человек — жители города.

"На стационарном лечении находится 16 человек, из них 1 пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 — средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 69 пациентам", — сообщили в российском Минздраве.

Количество пострадавших от взрыва на военном заводе в РФ возросло до 79 человек

По данным СМИ, повреждения зафиксированы в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов в результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске.

Как сообщалось, в субботу два взрыва произошли в западной части Дзержинска Нижегородской области РФ на ГосНИИ "Кристалл". Отмечается, что взрывы произошли в цехе по производству тротила.

Как сообщалось ранее, в городе введен режим ЧП.

Российское государственное предприятие "Кристалл" занимается "созданием взрывчатых веществ, безопасных технологий их производства, испытаниями, транспортировкой и утилизацией".

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Россия, Взрыв, Дзержинск, Кристалл, Взрыв на оборонном заводе в РФ.
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