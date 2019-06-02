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Путина не позвали на мероприятия в годовщину высадки в Нормандии

Путина не позвали на мероприятия в годовщину высадки в Нормандии
20:09 Сегодня Телеграф

Российского лидера Владимира Путина нету среди приглашенных на годовщину высадки в Нормандии.

Президента РФ Владимир Путин нет в приглашенных на празднование 75 летия высадки союзников в Нормандии, которая состоится 6 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Отмечено, что на торжественные мероприятия приглашены делегации стран, участвовавших в операции Overlord и D-Day вместе с Великобританией. Так, приглашены делегации США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Люксембурга, Греции, Словакии и Чехии.

Отметим, 6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, на которые приглашены ряд мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

Справка. Нормандская операция, или Операция "Оверлорд" - стратегическая операция войск Антигитлеровской коалиции с целью вторжения на оккупированную немецкими войсками территорию северо-западной Франции во время Второй мировой войны.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, РФ, Владимир Путин, Нормандия, Оверлорд, D-Day.
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