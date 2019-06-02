Взрыв на оборонном заводе в РФ: количество пострадавших увеличилось до 89

В результате взрыва на оборонном заводе "Кристалл" в российском городе Дзержинск пострадали 89 человек.

Министерство здравоохранения России сообщило, что по состоянию на воскресенье, 2 июня за медицинской помощью после взрыва на оборонном заводе "Кристалл" в городе Дзержинске, Нижегородской области России обратились 89 человек.

По данным ведомства из всех пострадавших оказались 44 работника предприятия и 45 жителей города. Также известно, что на стационарном лечении пребывают 16 человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии, еще 15 находятся в состоянии средней тяжести. Состояние госпитализированных стабильное, заметны улучшения.

Власти Дзержинска продолжают собирать информацию среди жителей города о нанесенном ущербе, которое произошло в следствие ЧП на заводе.

В администрации Дзержинска рассказали, что в основном в домах были выбиты стекла и повреждены двери. По последней информации, взрывной волной были выбиты 900 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах выбиты 228 окон, в 32 школах - 30 окон. Сообщается, что восстановительные работы начались еще со вчерашнего вечера, коммуникации нигде не повреждены.

Напомним, в субботу, 1 июня произошел взрыв на оборонном заводе "Кристалл". Заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения. В цеху, где произошел взрыв производились авиабомбы.