Половине семей в РФ хватает денег только на еду и одежду

Федеральная служба государственной статистики РФ опубликовала исследования о финансовых возможностях российских семей.

Почти половина российских семей не может приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Такие данные приводятся в исследовании Росстата, основанном на данных 48 тыс. домохозяйств, передает УНН.

Сообщается, что порядка 59,2% молодых семей не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования, такие как холодильники, стиральные машинки или автомобили.

Кроме того, 15% семей сообщили, что им денег хватает только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.

Отмечается, что 0,7% российских семей не хватает средств даже на еду.

Купить все, что считают нужным, могут себе позволить лишь 3,2% россиян.