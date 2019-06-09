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Суд отправил журналиста Meduza под домашний арест

Суд отправил журналиста Meduza под домашний арест
04:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Журналиста Медузы Ивана Голунова отправили под домашний арест.

Суд в Москве отправил под домашний арест до 7 августа журналиста Медузы Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков".

Об этом сообщает Новая газета.

Во время заседания прокурор представил выписан эпикриз о том, что состояние здоровья позволяет Голунову участвовать в судебном заседании. Адвокат журналиста Ольга Динзе возразила о привлечении этих материалов.

"Я этот документ увидела только у прокурора, и не понятно откуда этот документ появился", — отметила она.

Адвокаты просили дополнительное время на ознакомление со 100 страницами материалов дела, но судья решил, что 30 минут было достаточно.

Как сообщает Медуза, суд также запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza

Напомним: 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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Москва, Суд, РФ, Журналист, Иван Голунов.
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