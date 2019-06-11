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Суд в РФ отложил рассмотрение дела блогера Мемедеминова

Суд в РФ отложил рассмотрение дела блогера Мемедеминова
07:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

10 июня должно было начаться рассмотрение дела Наримана, но его не доставили из Симферополя.

Российский суд отложил первое заседание по существу в деле крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова в связи с тем, что его не доставили из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Мемедеминова Эдема Семедляева.

«10 июня должно было начаться рассмотрение дела Наримана, однако нам сообщили, что его не доставили из Симферополя. Его местоположение на данный момент неизвестно. Также неизвестно, на какое число перенесли судебное заседание. Ожидаем звонка секретаря суда», – рассказал Семедляев.

Отмечается, что Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 29 мая постановил приступить к рассмотрению по существу дела крымскотатарского гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова с 10 июня.

22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ в Симферополе. 23 марта суд его арестовал. Задержанному предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).

Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мемедеминова «нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации».

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Суд, РФ, Блогер, Нариман Мемедеминов.
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