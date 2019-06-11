Климкин сообщил, что РФ будет вынуждена сесть за стол переговоров по Крыму

Россия будет вынуждена обсудить гуманитарные и экологические проблемы в Крыму.

Вердикты международных судов заставят Россию принять участие в переговорах относительно Крыма. Об этом телепроекту Крым.Реалии рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

“Я уверен, в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда относительно двух фундаментальных конвенций, в том числе о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража в соответствии с конвенцией о морском праве. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать”, – цитирует Крым.Реалии главу МИД.

По его мнению, сначала Россия будет вынуждена обсуждать гуманитарные и экологические проблемы в Крыму. А дальше речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации.

“За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций”, – считает Климкин. Но когда именно начнутся такие переговоры, он не решился спрогнозировать.