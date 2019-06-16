"Справедливость для всех": В Москве полторы тысячи человек вышли на митинг

В центре Москвы 1,6 тысячи человек митинговали за "справедливость для всех".

В центре Москвы 1600 человек собрались на согласованный властями митинг под лозунгом "Справедливость для всех".

Об этом сообщает Эхо Москвы.

"Около 1600 человек, по данным московской полиции, участвуют на проспекте Сахарова в акции под лозунгом Справедливость для всех", - говорится в сообщении.

Изначально протест был запланирован в качестве акции в поддержку журналиста сайта "Медуза" Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков. После освобождения Голунова лозунги были скорректированы.

Митинг был согласован местными властями, участвовать в нем было разрешено до 20 тысяч человек.

Как сообщалось, российский журналист, корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по обвинению в попытке сбыта наркотиков в крупных размерах. В отделении полиции его избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката.

8 июня суд отправил спецкора "Медузы" под домашний арест на два месяца. На заседании Голунов заявил, что связывает уголовное дело со своими расследованиями о похоронном бизнесе, доходы от которого поступают высокопоставленным силовикам.

В тот же день генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с призывом лично разобраться в ситуации с задержанием корреспондента "Медузы" и действиями сотрудников правоохранительных органов РФ в отношении журналиста.

11 июня Голунова освободили из-под домашнего ареста и сняли обвинения.