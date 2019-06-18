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Клыху в тюрьме пригрозили переводом к "недружелюбным заключенным"

Клыху в тюрьме пригрозили переводом к "недружелюбным заключенным"
07:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Если Станиславу Клыха начнет голодовку, к нему применят жесткие меры.

Украинскому политзаключенному Станиславу Клыху, которого в России осудили за якобы участие в войне в Чечне, угрожали перевести в камеру с "недружелюбными осужденными", если он начнет голодовку.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала российская правозащитница, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур.

«Есть информация о состоянии здоровья Клыха от его адвоката и консула, который его постоянно посещает. Голодовки не произошло, поскольку, по словам Станислава, его предупредила администрация тюрьмы, в которой находится: если он это сделает, к нему применят такие меры, как переселение в камеру с недружелюбными осужденными», - сказала Щур.

Она рассказала, что за стеной у Клыха долгое время содержались чеченцы, а его как раз осудили по обвинению в участии в Чеченской войне.

«В целом администрация тюрьмы нейтрально относится к незаконно осужденному, но есть такие попытки, как голодовка. Поэтому Станислав ест, но ограничено», - отметила она.

По словам Щур, самое большое беспокойство вызывает психологическое состояние политзаключенного. "Потому что пять лет находится в одиночной камере после пыток, а также периодически его переселяют в психиатрическую больницу. Поэтому всё очень плохо", - говорит она.

Как сообщалось, 24 мая правозащитница Татьяна Щур сообщила со ссылкой на мать Станислава Клыха, что политзаключенный объявил голодовку.

26 мая 2016 года суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. В то же время стороной обвинения не было представлено никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

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Угрозы, Тюрьма, Меры, Татьяна Щур, Станислав Клыха.
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