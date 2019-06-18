Россия прекратила исполнять ракетный договор с США

Госдума РФ приняла закон о приостановлении ядерного договора с США.

Госдума РФ на заседании во вторник приняла президентский закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interfax.

Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.

Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает прекратить действие Договора, вторая говорит о том, что вопрос возобновления действия Договора рассматривает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

30 мая президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Он запретил США и СССР выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и малой дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам. В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля, Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через шесть месяцев.

Россия отрицала все обвинения США.