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Адвокаты обжалуют отказ ФСБ госпитализировать Бекирова

Адвокаты обжалуют отказ ФСБ госпитализировать Бекирова
04:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

6 июня решением Киевского райсуда Симферополя Бекирову продлен арест до 12 августа.

Защита Эдема Бекирова обжалует решение ФСБ России не госпитализировать тяжелобольного активиста. Об этом порталу Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин.

Так защитник прокомментирова заявление следователя ФСБ Ивана Романца, который назвал «сомнительным» решение ЕСПЧ в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и отказал в его госпитализации из СИЗО №1 Симферополя.

По словам Ладина, такая позиция ФСБ «вызывает удивление», ведь «Россия обязана его исполнить, а не рассуждать».

Накануне стало известно, что старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение Европейского суда по правам человека отказывается госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, свое решение следователь аргументировал тем, что «в январе в отношении Бекирова уже проводилось медицинское обследование, и согласно заключению врачей, он может содержаться в СИЗО». Кроме того, в ФСБ заявили, что решение ЕСПЧ «не заверено надлежащим образом, в связи с чем вызывает у органа следствия сомнения в его подлинности».

Европейский суд по правам человека постановил срочно госпитализировать крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, примененного в отношении Бекирова, власти России обязаны немедленно поместить его в больницу нетюремного типа.

28 мая адвокат Ислям Велиляев посетил своего подзащитного в СИЗО Симферополя, после чего сообщил о критическом ухудшении состояния его здоровья. По словам Велиляева, кроме боли в сердце, головной боли, проблемы с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.

Бекиров был задержан сотрудниками ФСБ при пересечении админграницы в пункте пропуска «Чонгар» 12 декабря 2018 г. Его обвиняют по ч.2 ст. 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, организованные группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст. 222.1 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, организованные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РФ.

Бекиров - житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, инвалид первой группы. В СИЗО его здоровье резко ухудшилось.

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Арест, ФСБ, Отказ, Эдем Бекиров, Алексей Ладин.
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