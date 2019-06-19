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РФ назвала расследование по MH17 "голословным, предвзятым и однобоким"

РФ назвала расследование по MH17 "голословным, предвзятым и однобоким"
19:23 Сегодня Телеграф УНИАН

Российские дипломаты отреагировали на прямые обвинения следственной группы в сбитии малайзийского боинга.

В МИД России назвали расследование Совместной следственной группой по МН17 голословными обвинениями, направленными на «дискредитацию РФ».

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Заявления, озвученные Совместной следственной группой (ССГ) в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», - говорится в сообщении.

Заявляется, что в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений.

Российские дипломаты возмущены, что ССГ продолжает ограничиваться якобы «не вполне вразумительными доводами, сформулированными в том числе при поддержке сомнительных источников информации». При этом данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются, добавили в МИД РФ.

Расследование MH17: следствие опубликовало имена первых подозреваемых

«Россия изначально предлагала работать совместно. Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль. Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, предоставив ей возможность подделывать доказательства, а также свести на нет ответственность за незакрытие своего воздушного пространства», - объявили в МИД РФ.

Российская сторона назвала расследование предвзятым и однобоким.

Тем не менее Российская Федерация и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание.

Напомним, наказание виновных в крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году неотвратимо, уверен лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко. Перейти на Главную страницу

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РФ, Донбасс, МИД РФ, MH17.
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