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Климкин: РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ

Климкин: РФ имеет шансы по возврату в ПАСЕ
07:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Существуют проблемы вокруг возвращения РФ в состав Совета Европы.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что у Российской Федерации имеются значительные шансы по возврату в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"Шансы значительные. Многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозируемость в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, как она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия", - заявил Климкин в интервью "5 каналу".

"Я пытался объяснить всем нашим партнерам, что проблемы не в возвращении как таковом - от того, что там (в Совете Европы - ИФ) будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией", - сказал глава МИД.

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ПАСЕ, РФ, Павел Климкин, Возврат.
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