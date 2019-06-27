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Четверг, 27.06.2019

В РФ после аварийной посадки загорелся самолет Ан-24 , есть жертвы (Видео)

Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. "После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями", - сказал источник. Позднее он уточнил, что двигатель отказал еще в воздухе. Источник в службе скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что при аварии погибли командир экипажа и бортмеханик. Погибли два члена экипажа, пострадали до семи человек. Всего на борту находилось до 42 пассажиров.
Укринформ
Фото: Твиттер
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Пострадавшие, АН-24, Нижнеангарск, Загорелся после посадки, Погибли командир экипажа и бортмеханик.
09:29 Сегодня Телеграф
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