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В РФ прокомментировали долг перед СЕ: Мы еще никому ничего не должны

В РФ прокомментировали долг перед СЕ: Мы еще никому ничего не должны
03:10 Сегодня Телеграф Европейская правда

Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак о долге перед Советом Европы: Мы еще никому ничего не должны.

Российские власти не спешит гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу.

Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, слова которого приводит Коммерсант.

Сторчак сообщил, что не смотря на возобновления участия России в ПАСЕ в среду, правительство еще не составило график просроченных платежей РФ в бюджет Совета Европы. По словам замминистра, сейчас есть только политическое решение, а документы не оформлены.

"Мы никому еще ничего не должны. Мы будем должны, когда будет подписан документ — протокол, меморандум — вот тогда возникают обязательства. А из-за того, что сейчас на политическом уровне обсудили этот вопрос и установили сумму платежей, это еще ничего не значит",— заявил Сторчак.

Когда планируется оформить документы, необходимые для выплат, чиновник не сообщил.

Как известно, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года). Однако Сергей Сторчак подчеркнул, что о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".

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Россия, Совет Европы, РФ, Сергей Сторчак.
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