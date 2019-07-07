В России произошел смертельный взрыв бензовоза

Три человека погибли и семеро пострадали при взрыве бензовоза в Свердловской области России.
Об этом информирует российский портал РБК.
“В Свердловской области бензовоз, перевозивший топливо, съехал в кювет и взорвался. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще семеро, по уточненным данным, пострадали”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, по данным местной полиции, водитель бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина загорелась.
Большое количество пострадавших объясняется тем, что бензовоз перевозил не менее семи человек - они находились прямо на цистерне.
По данным экспертизы, в крови у водителя выявлено 0,7 промилле алкоголя. Сообщается, что госпитализация ему не понадобилась.