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В России произошел смертельный взрыв бензовоза

В России произошел смертельный взрыв бензовоза
07:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

На Урале в РФ из-за пьяного водителя взорвался бензовоз, есть пострадавшие и погибшие.

Три человека погибли и семеро пострадали при взрыве бензовоза в Свердловской области России.

Об этом информирует российский портал РБК.

“В Свердловской области бензовоз, перевозивший топливо, съехал в кювет и взорвался. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще семеро, по уточненным данным, пострадали”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным местной полиции, водитель бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина загорелась.

Большое количество пострадавших объясняется тем, что бензовоз перевозил не менее семи человек - они находились прямо на цистерне.

По данным экспертизы, в крови у водителя выявлено 0,7 промилле алкоголя. Сообщается, что госпитализация ему не понадобилась.

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Россия, Взрыв, Бензовоз, Свердловская область.
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