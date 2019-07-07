В России произошел смертельный взрыв бензовоза

На Урале в РФ из-за пьяного водителя взорвался бензовоз, есть пострадавшие и погибшие.

Три человека погибли и семеро пострадали при взрыве бензовоза в Свердловской области России.

Об этом информирует российский портал РБК.

“В Свердловской области бензовоз, перевозивший топливо, съехал в кювет и взорвался. В результате погибли по меньшей мере три человека, еще семеро, по уточненным данным, пострадали”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным местной полиции, водитель бензовоза не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина загорелась.

Большое количество пострадавших объясняется тем, что бензовоз перевозил не менее семи человек - они находились прямо на цистерне.

По данным экспертизы, в крови у водителя выявлено 0,7 промилле алкоголя. Сообщается, что госпитализация ему не понадобилась.